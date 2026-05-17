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La Gran Muralla china pone a prueba a 1.500 corredores de 50 países

Cerca de 1.500 corredores de más de 50 países han participado en la 23 edición del Gran Maratón del norte de China enfrentándose a uno de los recorridos más exigentes del mundo. Además de caminos de montaña, la carrera incluye un tramo de la Gran Muralla. Los corredores deben subir 5.164 escalones de la antigua fortificación en la zona de Huangyaguan. Este maratón comenzó en 1999 con 350 participantes y se ha convertido en una de las citas internacionales preferidas para miles de corredores a lo largo de los años. Los organizadores describen la ruta como uno de los recorridos de maratón más duros del mundo, con tramos de escalones de piedra irregulares y subidas empinadas. Este año participaron 493 corredores en el recorrido de 42 kilómetros, 504 en la media maratón y 388 en la carrera popular. El mayor contingente extranjero provino de Estados Unidos, con 138 corredores.