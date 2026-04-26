Domingo Díaz

Un día dentro del 'paddock' del Gran Premio de España en Jerez

Ya lo dijo Pedro Pacheco, histórico alcalde de la ciudad: Jerez 'is different'. Un lugar que no se presta a lo común en muchos aspectos, en ocasiones muy barroca. Cada primavera desde hace casi 40 años ininterrumpidos, decenas de miles de moteros peregrinan hasta su circuito de velocidad para dar buena cuenta de ello. Allí dentro, en la otrora finca Myriam de los Garciagos, donde Enrique Ysassi proyectó un sueño, emerge una pequeña ciudad que durante el Gran Premio de España se llama el 'paddock'. Más información