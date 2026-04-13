Huelva se rinde a Carolina Marín tras su retirada del bádminton / Atlas News

Huelva se rinde a Carolina Marín tras su retirada del bádminton

Es posiblemente la última entrada triunfal a una pista de bádminton de la mejor volantista española y europea de la historia. Espectacular recibimiento en Huelva a Carolina Marín, en un acto homenaje definitivo, tras anunciar hace menos de un mes su retirada del deporte profesional. Un adiós con el que cierra una era. Es la primera y única jugadora no asiática en ganar un oro olímpico en bádminton y la primera en romper el dominio histórico y sistemático de las asiáticas. Tres veces campeona del Mundo. Siete veces campeona de Europa. Los más de 30 títulos profesionales que ha ganado le valieron en 2024 el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Una mujer que cambió para siempre el bádminton en España y en Europa. Y se despide entre lágrimas, en su ciudad natal, tras una carrera irrepetible marcada por la superación, la emoción y un legado que ya es eterno.