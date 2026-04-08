Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Tchouaméni: “Estamos frustrados, pero confiamos en lograr algo grande en la vuelta”

Aurélien Tchouaméni analizó con serenidad el empate del Real Madrid frente al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El mediocentro francés admitió que el resultado deja cierto sabor agridulce en el vestuario blanco, pero subrayó la confianza del equipo de cara al duelo decisivo de la vuelta. “Injusto no sé, porque ellos también tuvieron muchas ocasiones, pero estamos un poco frustrados con el resultado”, comentó Tchouaméni ante los micrófonos tras el encuentro.