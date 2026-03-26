Carolina Marín sobre el Europeo: "La decisión está tomada, más pronto que tarde se sabrá" / EFE

Carolina Marín sobre el Europeo: "La decisión está tomada, más pronto que tarde se sabrá"

Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en Río de Janeiro 2016, declaró este miércoles que la decisión sobre su posible participación en los Europeos de Huelva está "tomada" y, sin concretar la fecha, dijo que "más pronto que tarde se sabrá". La jugadora onubense recibirá un homenaje por su trayectoria deportiva el próximo 12 de abril en Huelva en la jornada de clausura de los Europeos de bádminton, en los que podría reaparecer después de la grave lesión de rodilla que sufrió en los Juegos de París el 4 de agosto de 20 Más información