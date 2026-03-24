Presidente de la Federación de Bádminton, sobre la retirada de Carolina Marín: "Está en el aire" / EFE

Presidente de la Federación de Bádminton, sobre la retirada de Carolina Marín: "Está en el aire"

La jugadora Carolina Marín recibirá un homenaje por su trayectoria deportiva el próximo 12 de abril en Huelva en la jornada de clausura de los Europeos de bádminton, en los que podría reaparecer después de la grave lesión de rodilla que sufrió en los Juegos de París el 4 de agosto de 2024. "Las instituciones andaluzas cogieron el guante en el momento en que dijo que le gustaría jugar en Huelva su última competición, en caso de que fuera la última. Nadie habla de retirada, pero es algo que está en el aire”, explicó el presidente de la Federación Española de Bádminton (Fesba), Andoni Azurmendi, en una entrevista con EFE.