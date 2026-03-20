Compite borracho en la Copa del Mundo… ¡y acaba la carrera de 50km! / fiscrosscountry FIS Cross-Country World Cup

Compite borracho en la Copa del Mundo… ¡y acaba la carrera de 50km!

El británico Gabriel Gledhill protagonizó una de las imágenes más sorprendentes en la Copa del Mundo de esquí en Oslo tras cruzar la meta en la prueba de 50 km totalmente borracho. El esquiadorde 23 años admitió haber consumido alcohol durante el recorrido, aceptando bebidas de los aficionados. Lejos de ocultarlo, reconoció entre risas que quiso disfrutar la experiencia al máximo en lo que podría ser su última participación en la prueba ya que por temas de residencia no puede seguir entrenando en Noruega: "Me ofrecieron mucha cerveza y alcohol, por lo que terminé bastante borracho, pero fue muy divertido. Esta podría ser mi última carrera aquí, así que tuve que aceptar todas las ofertas que hicieron" Él mismo afirmó haber bebido entre diez y doce cervezas y quizás “cinco chupitos de Jägermeister”