Director del FBI defiende festejo con equipo de hockey hielo de EE.UU. tras histórico oro / EFE

El director del FBI, Kash Patel, defendió su participación en el festejo del equipo de hockey sobre hielo masculino de EE.UU. tras ganar un histórico oro olímpico en Milán Cortina 2026 y aseguró que fue invitado a la celebración en el vestuario, donde se le vio bebiendo cerveza y gritando.