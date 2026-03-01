Locura en los BRITS con la actuación de Rosalía de Berghain con rave, orquesta y Björk

Secciones

Sara Fernández

Sara Fernández

La industria de la música británica se ha rendido al talento de Rosalía. La artista catalana ha triunfado este sábado en la gala de los Brit Awards 2026 y se ha llevado el premio a mejor artista internacional por delante de estrellas como Taylor Swift, Bad Bunny o Lady Gaga. Un logro que ha ido acompañado de una actuación estelar sobre el escenario del Co-op Live Arena de Mánchester, donde ha interpretado ‘Berghain’ junto a la Heritage Orchestra y a la incombustible Björk, quien ha irrumpido por sorpresa en la coreografiada performance. 

