Puyol e Iker, sobre el derrumbe del vestuario blanco… / DAVID BERNABEU

Puyol e Iker, sobre el derrumbe del vestuario blanco…

Iker Casillas, ex capitán del Real Madrid, compareció junto a Carles Puyol en un acto de Movistar+ parar promocionar el Clásico del domingo.Sobre la pelea de Valverde con Tchouaméni valoró que “todo tiene solución, arreglo, en nuestra época también pasaba, pero la diferencia es que estamos en la previa de un Clásico. El algo que hay que solucionarlo dentro, aunque se puede ir de madre en un club con el Madrid. Lo que te da rabia e impotencia es que una plantilla como el Madrid no haya conseguido ningún título”.