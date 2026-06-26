De Barcelona a los Campos Elíseos: El Tour de Francia 2026 se estrena en videojuego / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

De Barcelona a los Campos Elíseos: El Tour de Francia 2026 se estrena en videojuego

El 4 de julio arranca el Tour de Francia 2026, una cita en la que más de 180 ciclistas de 23 equipos se disputarán el trono de la carrera más importante del mundo. Sin embargo, la batalla no solo se librará en el asfalto: los aficionados también podrán sentir la adrenalina desde dentro gracias a un videojuego oficial donde la estrategia lo es todo. ‘Tour de France 2026’ (ya disponible para Steam, PlayStation 5 y Xbox) es un juego enfocado en la gestión de este deporte. En carrera, el jugador controla al líder del equipo, sus tomas de decisiones, su energía durante cada etapa y las decisiones deportivas, cuando atacar, iniciar una escapada, tirar del pelotón o protegerlo.