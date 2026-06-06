Tarragona se prepara para recibir el Tour con sus calles engalanadas y los hoteles llenos / EFE

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Tarragona se prepara para recibir el Tour con sus calles engalanadas y los hoteles llenos

Tarragona ha engalanado sus calles para la llegada del Tour de Francia dentro de un mes, el 5 de julio, con iluminación especial y una gran lona en el centro, mientras los alojamientos turísticos celebran el incremento de reservas por esta importante cita deportiva.La Rambla Nova está adornada con luces que recrean bicicletas y elementos emblemáticos del patrimonio de la ciudad, como el anfiteatro romano o la catedral, así como las letras de Tarragona en color amarillo.