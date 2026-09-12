Mikel Landa tras su victoria en la etapa 20 de La Vuelta: "Me acuerdo de mis hijos, no me podía ir a casa rindiéndome" / @teledeporte

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Mikel Landa tras su victoria en la etapa 20 de La Vuelta: "Me acuerdo de mis hijos, no me podía ir a casa rindiéndome"

Mikel Landa no ha podido esconder su emoción delante de los medios tras conseguir la victoria en la etapa 20 de La Vuelta. "Me acuerdo de mis hijos, no me podía ir a casa rindiéndome, si algún día ven esto y lo entienden que sepan que no te puedes rendir nunca", fueron las emotivoas palabras que confesó posteriormente a la victoria. Más información