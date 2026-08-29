El doctor Ripoll estima que la recuperación de Pogacar será de hasta cinco semanas / EFE

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El doctor Ripoll estima que la recuperación de Pogacar será de hasta cinco semanas

El doctor Pedro Luis Ripoll, jefe de servicio de Ripoll y de Prado Sport Clinic, calcula que el ciclista esloveno Tadej Pogacar, que tuvo que abandonar la Vuelta a España este sábado por una caída en la octava etapa, tendrá que pasar por el quirófano y tardará hasta cinco semanas en reaparecer. Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, según el parte médico facilitado por el equipo UAE.