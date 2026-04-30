El Giro de Italia tendrá un gran cierre en el histórico Circo Máximo / EFE

El Giro de Italia tendrá un gran cierre en el histórico Circo Máximo

El estadio Circo Máximo, con más de 2.800 años de historia, acogerá el cierre de la 109ª edición del Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31, tras recorrer 3.468 kilómetros en 21 etapas y atravesar otros lugares emblemáticos como el Coliseo El espacio arqueológico, una amplia explanada de unos 600 metros de longitud por 140 de ancho, fue en la Antigüedad escenario de carreras de cuadrigas y caballos, además de ejecuciones, luchas de gladiadores y desfiles triunfales, y este año se convertirá en el broche de oro del Giro, también conocido como la 'Corsa Rosa'.