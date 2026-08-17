El Verbier Bike Festival deja espectaculares imágenes en Suiza / Atlas News

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El Verbier Bike Festival deja espectaculares imágenes en Suiza

El portugués Emanuel Pombo y la austríaca Anna Spielmann se han llevado la victoria en las carreras eMTB Challenge Pro del Verbier Bike Festival, celebrado en Suiza durante este pasado fin de semana. El trazado constaba de 35 kilómetros con un desnivel positivo de 970 metros e incluía tramos cronometrados tanto de subida como de bajada que se han disputado sin reconocimiento previo.