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Tragedia en el mundo ciclista. Finley Tarling, ciclista de 19 años, ha muerto tras ser atropellado en la Vuelta a Portugal.

Tragedia en el mundo ciclista. Finley Tarling, ciclista de 19 años, ha muerto tras ser atropellado en la Vuelta a Portugal.

Finley Tarling, ciclista de 19 años, ha muerto tras ser atropellado en la Vuelta a Portugal. / SPORT

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Tragedia en el mundo ciclista. Finley Tarling, ciclista de 19 años, ha muerto tras ser atropellado en la Vuelta a Portugal.

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Tragedia en el mundo del ciclismo. Finlay Tarling, corredor de 19 años del NSN Development Team, falleció durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal tras un grave accidente, atropellado por un vehículo ajeno a la carrera. La organización detuvo la carrera y suspendió el resto de la jornada, así como los protocolos de podio previstos. Desde SPORT, todo nuestro apoyo a la familia, compañeros y equipo de Finlay Tarling. Más información

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