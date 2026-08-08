Toledo recuerda a Bahamontes a los 3 años de su fallecimiento con una placa en su estatua / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Toledo recuerda a Bahamontes a los 3 años de su fallecimiento con una placa en su estatua

El Ayuntamiento de Toledo ha rendido homenaje este sábado, 8 de agosto, al ciclista Federico Martín Bahamontes, cuando se cumplen tres años de su fallecimiento, con la colocación de una placa en la estatua que tiene en la ciudad. Con una ofrenda de flores, el concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes toledano, Rubén Lozano, acompañado por miembros de la Corporación municipal y el director de la Fundación César María Duro, han recordado al "mejor deportista" que han tenido "en la ciudad de Toledo".