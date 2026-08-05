EFE

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Siete ciclistas españolas participan en la 17ª carrera internacional del Sáhara

Siete ciclistas españolas, en representación de Canarias, Madrid y Andalucía, han participado en la 17ª Carrera Internacional Ciclista Femenina del Sáhara, un evento deportivo que se celebra desde hace 18 años en El Aaiún (Sáhara Occidental) y que se ha dividido en tres etapas para fomentar el deporte femenino y promover el turismo y la convivencia en la región. La Asociación Marcha Verde Ciclismo Laayoune ha sido la encargada de organizar esta prueba desde sus inicios, desplegando una logística que ha contado con la policía cortando las calles, vehículos oficiales escoltando al pelotón y coches de apoyo cargados con agua y avituallamiento.

GARA RAMOS, LÍDER DE LA COMUNIDAD CICLISTA DE MUJERES CANARIAS PURIA VIDA PEDAL Y CICLISTA REPRESENTANTE DE CANARIAS// NOEMÍ MORENO, CICLISTA REPRESENTANTE DE CANARIAS// FATIMA BAREDI, CICLISTA SAHARAUI