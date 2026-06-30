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El equipo ciclista de Andrés Iniesta se alía con Vall d'Hebron para mejorar el tratamiento de las lesiones
El hospital Vall d'Hebron y el NSN Cycling Team, el equipo ciclista impulsado por Andrés Iniesta, han presentado este martes un acuerdo de colaboración para impulsar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones que afectan a los ciclistas, con el objetivo de trasladar los avances médicos al ámbito del deporte de competición