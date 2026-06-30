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El equipo ciclista de Andrés Iniesta se alía con Vall d'Hebron para mejorar el tratamiento de las lesiones

El equipo ciclista de Andrés Iniesta se alía con Vall d'Hebron para mejorar el tratamiento de las lesiones

El equipo ciclista de Andrés Iniesta se alía con Vall d'Hebron para mejorar el tratamiento de las lesiones / EFE

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El equipo ciclista de Andrés Iniesta se alía con Vall d'Hebron para mejorar el tratamiento de las lesiones

EFE

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 El hospital Vall d'Hebron y el NSN Cycling Team, el equipo ciclista impulsado por Andrés Iniesta, han presentado este martes un acuerdo de colaboración para impulsar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones que afectan a los ciclistas, con el objetivo de trasladar los avances médicos al ámbito del deporte de competición

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