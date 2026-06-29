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Movistar Team presenta su equipación para el Tour 2026 con un diseño que homenajea la arquitectura de Barcelona

El Tour de Francia 2026 arranca en Barcelona, la ciudad condal se convierte en protagonista de la carrera más importante del mundo, y Movistar Team ha querido estar a la altura del acontecimiento. Para ello, ha presentado el maillot especial con el que competirá en la ronda francesa, un diseño que conecta ciclismo, arquitectura y cultura catalana de una manera que pocas veces se ha visto sobre las carreteras del Tour. Más información