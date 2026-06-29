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Movistar Team presenta su equipación para el Tour 2026 con un diseño que homenajea la arquitectura de Barcelona

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Movistar Team presenta su equipación para el Tour 2026 con un diseño que homenajea la arquitectura de Barcelona

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El Tour de Francia 2026 arranca en Barcelona, la ciudad condal se convierte en protagonista de la carrera más importante del mundo, y Movistar Team ha querido estar a la altura del acontecimiento. Para ello, ha presentado el maillot especial con el que competirá en la ronda francesa, un diseño que conecta ciclismo, arquitectura y cultura catalana de una manera que pocas veces se ha visto sobre las carreteras del Tour. Más información

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