Paula Blasi: "Me gusta pensar que esto solo es el principio" / EFE

Paula Blasi: "Me gusta pensar que esto solo es el principio"

En una semana en la que se ha confirmado su eclosión en el ciclismo mundial, con un triunfo en la Amstel Gold Race y un tercer puesto en la Flecha Valona, la española Paula Blasi (Esplugues de Llobregat, Barcelona, 2003) no rehúye la presión y se ilusiona con pensar que "esto solo es el principio". En una entrevista telemática con EFE desde Bélgica, donde el próximo domingo completará la 'Trilogía de las Ardenas' con la disputa de la Lieja-Bastoña-Lieja, la catalana disfruta del presente y afronta el futuro con confianza.