Susto en plena ruta: Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado…y se salva de milagro

La creadora de contenido Cecilia Sopeña vivió un momento de auténtico susto durante una ruta por un acantilado cuando perdió pie muy cerca del borde y estuvo a punto de caer al vacío. En las imágenes aparece también su perrita Nezha, que la acompañaba durante la salida y que, tras el incidente, se mantiene a su lado sin separarse hasta que Cecilia consigue ponerse a salvo. Un momento de tensión que terminó con final feliz.

