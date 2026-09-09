El PSG vuelve a apuntar maneras en la Champions League / Sport.es

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El PSG vuelve a apuntar maneras en la Champions League

El PSG deja claro quien es el actual bicampeón de la Champions League tras arrasar con el Slovan Bratislava con seis goles mientras que el Bratislava solo ha podido anotar uno. Feran Torres ha brillado en su estreno en Champions con el uniforme francés tras anotar un hat-trick. Dembélé también ha sido protagonista tras un doblete. Todo apunta a que el PSG va a ser uno de los rivales más duros en esta competición. Más información