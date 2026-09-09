"Balón teledirigido de Adeyemi hasta la escuadra": la narración al brutal gol de Adeyemi contra el Feyenoord / @carrusel

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

"Balón teledirigido de Adeyemi hasta la escuadra": la narración al brutal gol de Adeyemi contra el Feyenoord

El FC Barcelona puso el segundo gol en el marcador, esta vez firmado por Adeyemi, el cual colocó desde la frontal del área por toda la escuadra, superando al arquero rival. El gol vino con celebración especial de Adeyemi, un 'backflip' ya icónico del jugador y el primero que realiza con el uniforme blaugrana. Así ha sido la narración de 'Carrusel Deportivo' a uno de los golazos de la jornada de Liga de Campeones.