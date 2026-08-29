Òscar Villanueva

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Diego García Fontán, preparador físico gallego del Sabah: "Somos muy de soñar en grande"

El Sabah ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions. El equipo de Azerbaiyán, fundado el 8 de septiembre de 2017 estará presente en el torneo por primera vez tras superar cuatro rondas eliminatorias. El sorteo no ha sido benévolo con el club debutante: deberá jugar de visitante contra el Manchester United, el Arsenal, el Villarreal y el Viking mientras que Barça, Nápoles, Dortmund y Slavia de Praga deberán visitar Bakú. Para repasar como se ha vivido el histórico hito de esta clasificación a Champions, saber cuales son las sensaciones dentro del equipo y poder conocer un poco mejor la historia del club, en SPORT hemos podido conversar con Diego García Fontán, preparador físico gallego del Sabah desde marzo de 2025. Más información