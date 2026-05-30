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Ashley Cole baña en elogios a Arteta: "Ha habido momentos estos años en los que ha estado un poco discutido, pero han creído en él y es un manager top".

Ashley Cole baña en elogios a Arteta: "Ha habido momentos estos años en los que ha estado un poco discutido, pero han creído en él y es un manager top".

Ashley Cole baña en elogios a Arteta: "Ha habido momentos estos años en los que ha estado un poco discutido, pero han creído en él y es un manager top". / Champions

Ashley Cole baña en elogios a Arteta: "Ha habido momentos estos años en los que ha estado un poco discutido, pero han creído en él y es un manager top".

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Ashley Cole, exjugador de fútbol, ha atendido a los medios en pie de campo durante la previa de la final de la Champions League entre el Arsenal y el PSG. El jugador británico no ha reparado en elogiar el trabajo de Mikel Arteta a lo largo de su trayectoria con el Arsenal y especificamente en esta temporada histórica. El técnico vasco ha conseguido llevar al Arsenal a la final de la Champions League y ha conseguido dar el título de la Premier League después de más de una década.

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