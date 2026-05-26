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Zubimendi: "He hecho esfuerzos este año que no venía haciendo"

Zubimendi: "He hecho esfuerzos este año que no venía haciendo"

Zubimendi: "He hecho esfuerzos este año que no venía haciendo" / EFE

Zubimendi: "He hecho esfuerzos este año que no venía haciendo"

EFE

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 El español Martín Zubimendi ha jugado esta temporada más partidos que nunca en su carrera. Ha hecho esfuerzos muy grandes, como él mismo reconoce, y es consciente de que no ha llegado al 100 % físicamente a este final de temporada. Eso le ha costado su titularidad indiscutible en el Arsenal de Mikel Arteta, pero mira con optimismo a la final de la Champions y al Mundial ahora que ha tenido un mes más relajado. "Siempre me veo para estar titular", asevera el centrocampista en una charla con medios españoles en Londres. "Últimamente no me ha tocado, pero me estoy preparando para ello. Ha sido una temporada exigente, muy larga, en la que he hecho esfuerzos que no venía haciendo y me ha pasado factura, pero estoy bien ya".

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