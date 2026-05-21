Luis Enrique ya prepara la final de la Champions sin Dembelé ni Achraf / Atlas News

Luis Enrique ya prepara la final de la Champions sin Dembelé ni Achraf

A falta de unos pocos días para la final de la Champions League que se disputa el próximo sábado 30 de mayo en Budapest, el PSG ya ha iniciado su preparación. Luis Enrique convocó a todos los disponibles en la ciudad deportiva del club, cerca de París, para un entrenamiento ya centrado en su rival por el título, el Arsenal. El técnico asturiano no pudo disponer de dos de sus figuras, Dembelé y Achraf, que ultiman su recuperación y no están descartados para disputar el encuentro. Será la guinda a una temporada en la que ya han saboreado la victoria con el campeonato de la Ligue 1. El futbolista español Lucas Hernández atendió a los medios y tras poner en valor la dificultad de llegar a la final tras una temporada “espectacular”, cree que ahora llega “lo más importante”, y sentencia: “Las finales están para lo que están, jugarlas y ganarlas”.