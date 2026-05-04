El Atlético de Madrid se entrena en Londres antes de su partido frente al Arsenal / EFE

El Atlético de Madrid se entrena en Londres antes de su partido frente al Arsenal

Julián Alvarez se probó este lunes antes de empezar el entrenamiento vespertino previo al duelo de vuelta de semifinales de Liga de Campeones ante el Arsenal tras la torcedura de tobillo que sufrió en el partido de ida que le apartó del encuentro ante el Valencia el pasado sábado.

El argentino, que saltó minutos antes con el recuperador Oscar Pitillas, se cambió de botas en los primeros minutos de la sesión y se ejercitó junto al resto de sus compañeros, al igual que Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y Jose María Giménez, que también estuvieron presentes con el grupo, siendo Nico González y Pablo Barrios las únicas bajas.