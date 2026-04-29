Luis Enrique saludó a Kompany tras el PSG-Bayern / @Paristeamfr

El amistoso saludo de Luis Enrique y Kompany tras el partido

Hay una imagen que se viralizó tras el PSG 5-4 Bayern Múnich. Luis Enrique, al final del partido, se encontró con Vincent Kompany, que siguió el encuentro desde la grada por sanción, y ambos bromearon de manera genuina sobre lo ocurrido. “¿Te gustó ver el partido desde la grada?”, le comentó entre risas el asturiano, que acostumbra a vivir parte de los encuentros desde esa zona. “¡No!”, le respondió el belga, con el mismo tono de broma.