Los jugadores del Atlético celebran en el césped el pase a semis / ATLÉTICO DE MADRID

Los jugadores del Atlético celebran en el césped el pase a semis y el club lo publica con un mensaje provocador: “Atlético de Madrid. Más que un club”

Tras la clasificación, el Atlético publicó en su cuenta oficial de X un vídeo de los jugadores celebrando junto a su afición en el Metropolitano, en una imagen de simbiosis total entre equipo y grada. Unas imágenes que reflejan precisamente ese vínculo emocional que define al club.Sin embargo, lo que ha generado más ruido no ha sido el vídeo, sino el mensaje que lo acompañaba: “Atlético de Madrid. Más que un club”. Una frase que, inevitablemente, remite al histórico lema del conjunto azulgrana y que muchos interpretan como un dardo directo al Barça tras dejarle fuera de Europa. Más información