Marcus Rashford transformó la pena máxima que dio al United el billete para los cuartos de final ante el PSG / MANCHESTER UNITED/TELEFÓNICA

Marcus Rashford transformó la pena máxima que dio al United el billete para los cuartos de final ante el PSG

Fue en la temporada 2018-19, en los octavos de final de la máxima competición continental. El 6 de marzo del 2019 se enfrentaron el PSG y el Manchester United en el Parque de los Príncipes de París. El PSG había ganado por 0-2 en Old Trafford, por lo que tenía los deberes prácticamente hechos. Sin embargo, los parisinos se llevaron un jarro de agua fría en la vuelta en su estadio. En el minuto 90+1 el colegiado pitó un penalti por manos en le interior del área francesa y Marcus Rashford transformó la pena máxima que dio al United el billete para los cuartos de final. Más información