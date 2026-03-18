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Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', reaccionó a las palabras de Guardiola

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', reaccionó a las palabras de Guardiola

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', reaccionó a las palabras de Guardiola / El Partidazo de COPE

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', reaccionó a las palabras de Guardiola

El Partidazo de COPE

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Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', reaccionó rápidamente a las declaraciones del técnico. El periodista, que admira profundamente a Guardiola, mostró su sorpresa por la interpretación que hizo el entrenador del partido: "Para mí tiene mejor concepto Guardiola de esta eliminatoria del City, del que tenemos la gran mayoría. Ha visto otra eliminatoria, o está vendiendo otra eliminatoria".

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