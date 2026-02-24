Mou regresa a Madrid

Secciones

La expedición del Benfica ha llegado este martes a su hotel de concentración en la capital de España. El conjunto dirigido por José Mourinho visita mañana por la noche el Estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid CF durante la vuelta de la eliminatoria que da acceso a los octavos de final de la UEFA Champions League. Los lusos deberán remontar el gol que recibieron en la ida de hace una semana en Portugal.

