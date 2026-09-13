Giráldez se queja del calor: "Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema" / Perform

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Giráldez se queja del calor: "Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema"

El técnico del RC Celta atendió a los medios tras empatar en casa contra el Málaga CF. El equipo andaluz consiguió rascar el empate en el tramo final del encuentro, tras el gol de Adrián Niño. Giraldez ha mostrado quejar por la hora en que se ha jugado el partido, a las 14 horas. El calor ha sido uno de los puntos influyentes en como se ha desarrollado el juego pero no ha querido profundizar en el tema.