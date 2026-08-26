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El RC Celta confirma nuevo fichaje, Couhaib Driouech

El RC Celta confirma nuevo fichaje, Couhaib Driouech

El RC Celta confirma nuevo fichaje, Couhaib Driouech / RC Celta

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El RC Celta confirma nuevo fichaje, Couhaib Driouech

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El Celta de Vigo y el PSV Eindhoven han llegado a un acuerdo para el traspaso de Couhaib Driouech, el cual firma por cuatro temporadas firmanco con el conjunto celeste hasta junio del 2030. El jugador es extremo diestro que juega principalmente por la banda izquierda, aunque también se puede adaptar por el lado derecho. A destacar su velocidad, desborde y capacidad para crear ventaja, sobretodo en el uno contra uno.

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