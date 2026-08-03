Abdoulaye Faye, nuevo fichaje del RC Celta: "¿Clasificar para Champions? Que esperen y vean" / RC Celta

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Abdoulaye Faye, nuevo fichaje del RC Celta: "¿Clasificar para Champions? Que esperen y vean"

El RC Celta ha anunciado su nuevo fichaje para la cercana temporada que está por empezar. Abdoulaye Faye, jugador cedido por el Bayern Leverkusen, ya está en Vigo y ha sido presentado con el uniforme celeste. El jugador se ha mostrado muy ilusionado por el proyecto de Claudio Giráldez y ha confirmado que quiere aportar la potencia que tiene en el terreno de juego al equipo. Faye también ha dejado claro que clasificar para Champions League es un objetivo que tienen en mente y que se tendrá que esperar.