Marian Mouriño: "Yo soy muy fan de Iago. Llevo todo el año diciendo 'Iago, tienes que seguir'" / SPORT.es

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Marian Mouriño: "Yo soy muy fan de Iago. Llevo todo el año diciendo 'Iago, tienes que seguir'"

Marian Mouriño heredó la presidencia del Celta en 2023 cuando su padre, Carlos Mouriño, se hizo a un lado para dejar paso a las nuevas generaciones. Desde entonces, ha continuado con su legado aportando además su visión personal. Se ha convertido en la primera mujer presidenta de un club de LaLiga en clasificar dos años seguidos a su equipo para Europa. Recientemente ha recibido el Premio Directiva Woman&SPORT 2026 en reconocimiento a su liderazgo y a su papel pionero al frente del club gallego. Durante la gala, atendió a SPORT para hacer balance de su trayectoria al frente del club vigués. Más información