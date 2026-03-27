Miguel Román ha sido elegido por la afición celeste como el jugador MVP Estrella Galicia del mes de febrero / CELTA DE VIGO

Miguel Román: "Las lesiones no se eligen, pero creo que esto me va a venir bien para crecer como futbolista y como persona”

Miguel Román ha sido elegido por la afición celeste como el jugador MVP Estrella Galicia del mes de febrero, superando en las votaciones a Iago Aspas y a Williot Swedberg. El mediocentro firmó un arranque de 2026 de gran nivel, con un total de 489 minutos en seis partidos entre Liga y UEL, dejando huella en cada encuentro y confirmando su crecimiento dentro del equipo. Al recoger su primer premio Estrella Galicia, Miguel no ocultó la emoción. “No tengo palabras de agradecimiento suficientes para la afición, son increíbles”, confesó. También quiso destacar lo que significa este reconocimiento en lo personal: “Es un orgullo no solo para mí sino también para mi familia”.