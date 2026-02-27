Secciones

Williot Swedberg: «Cada partido en Balaídos es fantástico"

Williot Swedberg marcó el gol del triunfo sobre el PAOK, su cuarto en la Europa League, competición en la que el sueco es ya el máximo goleador del Celta. Tras el choque, el joven talento escandinavo tiró de humor para hablar de tan importante victoria. «Uno de mis mejores amigos de Suecia es aficionado del PAOK, así que está enfadado conmigo ahora mismo pero había que seguir así», bromeó Williot, que destacó el gran ambiente de Balaídos: «Cada noche aquí, cada partido en Balaidos es fantástico, es una experiencia muy bonita y ojalá sea más».

