El Larguero

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Fali, contundente sobre su salida del Cádiz: “Me despidieron por estar gordo”

Fali explica los motivos de su salida del Cádiz y desvela la complicada situación que vivió en el club. El futbolista asegura que llegó a jugar sin cobrar lo que le correspondía y recuerda que disputó un partido en Tenerife con 14 grapas y bajo un contrato verbal. Además, carga contra el presidente Manuel Vizcaíno por pasar de considerarle “intransferible” a despedirle por su estado físico. Más información