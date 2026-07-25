La Velada Del Año 6

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Edu Aguirre confirma que Cristiano Ronaldo verá La Velada del Año VI

Cristiano Ronaldo ya ha elegido bando para La Velada del Año VI. Edu Aguirre ha confirmado que el delantero del Al Nassr seguirá el combate y que está convencido de su victoria ante Gastón Edul. Además, el periodista de El Chiringuito reveló el mensaje de apoyo que recibió del portugués antes de uno de los enfrentamientos más esperados del evento organizado por Ibai Llanos. Más información