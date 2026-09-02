Secciones

Es noticia
Mercado FichajesJulián ÁlvarezGabriel JesusUS Open hoyJódar - Bu horarioGuille FernándezRecalificación ValdebebasClasificación general Vuelta a España hoyVuelta a España hoyEtapa 11 Vuelta a EspañaJustin MinayaNijstad BarçaBarcelona - Rayo VallecanoCasadó LeverkusenReal Madrid - Ajax horarioPróximo partido BarcelonaPichichi LaLigaAlcarazPróximo partido AlcarazGigi Dall’IgnaPogacarPerico InduráinTopuriaGuardiolaMiguel Indurain hijoAdama TraoréFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin
El duro adiós de Pablo García al Betis en la última noche de mercado

El duro adiós de Pablo García al Betis en la última noche de mercado

El duro adiós de Pablo García al Betis en la última noche de mercado / EL CHIRINGUITOTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El duro adiós de Pablo García al Betis en la última noche de mercado

EL CHIRINGUITOTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Pablo García vivió una noche muy emotiva tras confirmarse su traspaso del Betis al Racing de Santander en el último día del mercado de fichajes. El canterano bético acudió a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para recoger sus pertenencias y se marchó entre lágrimas junto a su familia, antes de poner rumbo a Santander, donde firmará hasta 2030 en una operación de 5,5 millones de euros por el 50% de sus derechos.

TEMAS