El duro adiós de Pablo García al Betis en la última noche de mercado / EL CHIRINGUITOTV

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El duro adiós de Pablo García al Betis en la última noche de mercado

Pablo García vivió una noche muy emotiva tras confirmarse su traspaso del Betis al Racing de Santander en el último día del mercado de fichajes. El canterano bético acudió a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para recoger sus pertenencias y se marchó entre lágrimas junto a su familia, antes de poner rumbo a Santander, donde firmará hasta 2030 en una operación de 5,5 millones de euros por el 50% de sus derechos.