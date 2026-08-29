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Manuel Pellegrini tras la derrota contra el Levante: "Creo que no ha sido un problema de nombres sino de rendimiento"

Manuel Pellegrini tras la derrota contra el Levante: "Creo que no ha sido un problema de nombres sino de rendimiento"

Manuel Pellegrini tras la derrota contra el Levante: "Creo que no ha sido un problema de nombres sino de rendimiento" / LALIGA

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Manuel Pellegrini tras la derrota contra el Levante: "Creo que no ha sido un problema de nombres sino de rendimiento"

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El técnico del Real Betis atendió a los medios después de la abultada derrota contra el Levante UD fuera de casa. Cinco fueron los tantos que recibió el equipo bético, consiguiendo el foco de atención la defensa y el arquero verdiblanco. Pellegrini ha remarcado que no es una cuestión de nombres sino de rendimiento dentro del partido. El Betis venía de una buena racha de victorias que finalmente ha sido rota por el Levante UD. Más información

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