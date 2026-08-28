Pellegrini sobre el sorteo de la Champions: “Tenemos que intentar dar la talla” / Atlas News

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Pellegrini sobre el sorteo de la Champions: “Tenemos que intentar dar la talla”

El Real Betis se enfrenta mañana en Liga contra el Levante a las 17:00 horas en Orriols. Por sala de prensa ha pasado el técnico chileno Manuel Pellegrini que ha hablado sobre lo que le ha deparado hoy el sorteo de Champions al conjunto verdiblanco. En casa, el Betis recibirá al Arsenal, al Oporto, al Feyenoord y al Como. Y rendirá visita a Bayern de Múnich, Borussia de Dortmund, Lille y Slovan de Bratislava. “En cuanto al sorteo, esperábamos que todos los equipos fueran difíciles, de un nivel altísimo, y nosotros tenemos que intentar dar la talla en ese campeonato para buscar clasificar a la siguiente ronda”, ha dicho el entrenador del Betis.