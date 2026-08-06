Pellegrini y Arteta cierran uno de los mejores amistosos de pretemporada con un abrazo / @RealBetis

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pellegrini y Arteta cierran uno de los mejores amistosos de pretemporada con un abrazo

Pellegrini y Arteta dejan un gesto que no puede definir mejor un amistoso. Ambos entrenadores se han abrazado tras finalizar el encuentro en el que el equipo blanquiverde se ha proclamado ganador tras anotar tres goles. Riquelme, Deossa y Pablo Fornals han sido los autores de los goles que han hecho ganador a su equipo mientras que el Arsenal solo ha podido anotar un único gol, creado por Hincapié.