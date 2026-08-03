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El Betis entrena con Isco y Cucho Hernández antes de viajar a Irlanda

El Real Betis ha entrenado este lunes con la gran novedad de la incorporación de Cucho Hernández al trabajo con el grupo. El jugador estará con el resto de sus compañeros en la concentración en Irlanda, donde el próximo miércoles se medirán con el Arsenal. Será la primera vez en su historia que el conjunto verdiblanco se enfrente al histórico conjunto londinense, vigente ganador de la Premier League, 14 veces campeón de Liga en Inglaterra y 14 veces de la FA Cup, entre otros títulos nacionales e internacionales. También será la primera vez que el Real Betis dispute un encuentro en la capital irlandesa.