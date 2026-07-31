Antony: "Tenemos que tener un poco de calma, pero ya falta poco para poder estar jugando con mis compañeros." / Real Betis

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Antony: "Tenemos que tener un poco de calma, pero ya falta poco para poder estar jugando con mis compañeros."

El jugador del Real Betis ha realizado una entrevista con los medios de comunicación del mismo club para hablar sobre la pubalgia que le ha complicado su situación futbolística. El jugador blanquiverde ha dejado claro que ha tenido mucha paciencia con la situación y que cuenta los días que quedan para poder volver a jugar con sus compañeros en el césped. El Betis está realizando los amistosos de pretemporada a pocas semanas de iniciar la Liga.