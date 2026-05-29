Pedro Bravo, habló en 'El Chiringuito' sobre la situación del futbolista Isco / EL CHIRINGUITOTV

Pedro Bravo, habló en 'El Chiringuito' sobre la situación del futbolista Isco

El agente de futbolistas y presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), Pedro Bravo, habló en 'El Chiringuito' sobre la situación del futbolista Isco, al que ha situado en el centro de una operación que acabó con su fichaje por el Real Betis. Cuando Pedrerol le preguntó si Isco le había fallado, el agente respondió de forma contundente: "Sí, totalmente. Cuando estás muerto y te llaman y te dan la vida, tienes que ser, al menos, agradecido para ser bien nacido. Nada más que eso". Más información